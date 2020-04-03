Araç muayenesi nedir? Yapılması zorunlu mudur?

Araçların muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince zorunlu olan, trafiğe çıkan motorlu ya da motorsuz taşıtların yolcu ve trafik güvenliliğine uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir. Trafik muayenesinin amacı trafikteki taşıtların kusurlarının giderilerek bunların sebep olacağı kazaların önüne geçmektir diyebiliriz.

Araç muayenesi nasıl yapılır?

Muayeneye gitmeden önce hazırlamanız gereken belgeler ve kontrol etmeniz gereken konular vardır. Bunlar nelerdir?

1. Öncelikle TUVTURK sitesinden online randevu ya da telefon aracılığı ile randevu almanız gerekiyor.

2. Aracınızın borç durumunu kontrol edin

Eğer daha önce aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları varsa mutlaka onları kontro edin. Çünkü borçları olan araçların muayene işlemleri başlatılamaz.

3. Egzoz gazı emisyon ölçümünüz geçerli mi?

Geçerli bir "Egzoz Emisyon Ölçümü"nüz olmazsa aracınız muayenede "Ağır Kusurlu" olarak değerlendirilir. Randevu almaksızın tüm sabit istasyonlarımızda bu hizmeti alabilirsiniz.

4. Gerekli belgeleriniz yanınızda bulunsun. Nedir peki bunlar?