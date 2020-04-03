Faaliyetini azaltan veya durduran tüm işletmelerin başvurabildiği kısa çalışma ödeneğinden bu ay maaş alacak çalışanlar için ara ödeme formülü üzerinde duruluyor. Kısa çalışma ödeneğine başvurular, 23 Mart'ta başladı. Ekonomik olumsuzluklar nedeniyle kısa çalışma talep eden işverenler buna ilişkin kanıtlarla birlikte 'Kısa Çalışma Talep Formu' ile 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini' bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndererek başvuru yapabiliyorlar. TBMM'de kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının kolaylaştırılmasının ardından da başvurular hızlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğine 19 bin firmanın başvurduğunu ve bu işletmelerin 420 bin çalışanı olduğunu söylemişti. Söz konusu rakamın hızla artması bekleniyor. Süreç sonunda yüzbinlerce işletmenin kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılması amaçlanıyor.

MAYISA KALMAYACAK

Çalışanlara bu kapsamda yapılacak ödemelerde sıkıntı olmaması için de nisan ayı formülleri üzerinde de duruluyor. Halen geçerli mevzuata göre, kısa çalışma ödeneğinden ücret desteği alan çalışanlar ayın 5'inde bu ödemeyi alıyor. Ancak birçok firmanın başvuru süreçlerinin ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle çalışanların büyük bölümü 5 Nisan'da bu ödeme imkanından yararlanamayacak. Bu nedenle nisan ayında belirlenebilecek başka bir tarihte daha kısa çalışma ödemelerinin yapılması için çalışılıyor. Böylece kısa çalışma kapsamına giren çalışanlar, mayıs ayına kalmadan, önümüzdeki haftalarda maaş desteklerini alabilecekler.

IBAN İSTENİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kısa çalışma ödeneğinde ücret destekleri PTT hesapları üzerinden yatıyor. Ancak PTT önlerindeki kuyrukların oluşturabileceği riskler dikkate alınarak, çalışanların IBAN numaları da toplanmaya başlandı. Böylece ödemeler herkesin banka hesabına aktarılabilecek ve PTT'lerde bu konuyla ilgili yoğunluk yaşanması engellenecek.

4 BİN 380 TL'Yİ GEÇEMİYOR

Kısa çalışma ödeneği tutarı, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak bir işçi bin 752 TL ile 4 bin 380 TL arasında bir ödemeyi alabilecek. Bu ücret desteği, 3 ay boyunca geçerli oluyor. Kısa çalışma döneminde çalışanlar, genel sağlık sigortasından yararlanmaya da devam ediyorlar.