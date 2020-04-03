Maaş desteğinde sınır yok | Hangi işverenler başvurabilir? Kısa çalışma ödeneğinden kim ne kadar alacak?

Coronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği hem işverene hem de işçilere önemli avantajlar getiriyor. İşyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.
Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olan işçiler ödenek alıyor. Ödenek, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödeniyor. Kısa çalışmadan yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı yok. 1 kişi çalıştıran işveren de yararlanabiliyor. Sektör ayrımı da yok.
Prim-vergi borcu olan işveren de başvurabiliyor. Günlük ödenek, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Ödenek, aylık brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor. İşçi, bin 752-4 bin 381 lira arasında ödeme alıyor. Bu da günlük 58 ile 146 liraya denk geliyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
KISA çalışma azami uygulanma süresi 3 ay olurken, başvuran işverenlerin işçi çıkartmamaları gerekiyor. İşveren, 'Kısa Çalışma Talep Formu' ve 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi'ni İŞKUR'a elektronik posta ile göndererek başvurabiliyor.
ATO VE TESK'TEN 'BAŞVURUN' ÇAĞRISI
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İstihdamı korumak için üyelerimiz kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir" dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de salgından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.