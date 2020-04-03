Maaş desteğinde sınır yok | Hangi işverenler başvurabilir? Kısa çalışma ödeneğinden kim ne kadar alacak?





Coronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği hem işverene hem de işçilere önemli avantajlar getiriyor. İşyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.