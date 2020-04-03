Kolonya yaktı: Yüzde 72 arttı

Coronavirüs salgınıyla artan talep, kolonya fiyatlarına hızlı yükseliş getirdi. İstanbul'un Mart ayı zam şampiyonu kolonya oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mart 2020 döneminde şehirde perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı. Buna göre; perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 67'sinde artarken, 34'ünde azaldı, 141'inde ise değişmedi. İstanbul'da fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 72.54 ile kolonya oldu. Kolonyayı yüzde 46.64 ile sivri biber, yüzde 25 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 23.27 ile limon, yüzde 16.72 ile ayva ve yüzde 13.13 ile patates izledi. Fiyatı en fazla düşün ürünler ise yüzde 29.90 ile fuel oil, yüzde 23.59 ile gazyağı, yüzde 23.01 ile benzin, yüzde 21.65 ile yeşil soğan, yüzde 17.32 ile domates şeklinde sıralandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.