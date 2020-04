Kocaeli Corona vaka ölü sayısı! Kocaeli Kovid-19 Corona vaka sayısı kaç oldu?

SON 24 SAAT VERİLERİ

25 ilde can kaybımız bulunmuyor. 56 ilde can kayıpları yaşandı. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. En yüksek can kaybımızın yaşandığı şehir 210 ile İstanbul.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nüfusa göre en riskli illeri İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olarak belirtti.