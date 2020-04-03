Kocaeli Corona vaka ölü sayısı! Kocaeli Kovid-19 Corona vaka sayısı kaç oldu?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıklamalarında şunları söyledi:

Koronavirüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Coronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.

Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.

Virüs kişiden kişiye umulmadık hızla yayılıyor. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz.

Bilim Kurulu olarak yeni kararlar aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Kendisi gerekli açıklamalarda bulunacaktır. Sıkı tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.