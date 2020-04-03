Kocaeli Corona vaka ölü sayısı! Kocaeli Kovid-19 Corona vaka sayısı kaç oldu?

Kocaeli Corona vaka sayısı kaç? Kocaeli vaka ölü sayısı ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 3 Nisan Türkiye Corona vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, büyükşehirlerde görülen son durumu kamuoyuyla paylaştı. Vaka sayısının yoğun şekilde görüldüğü illerden birisi de Kocaeli oldu. Peki, Kocaeli Corona vaka sayısı kaç? İşte yanıtı…
TÜRKİYE CORONA SON DURUM!
Test sayısı 141 bin 716. 2 bin 786 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayımız 20 bin 921'e çıktı. Bugün kaybettiğimiz 69 vakamız ile toplam can kaybımız 425'e ulaştı.
KOCAELİ CORONA VAKA SAYISI KAÇ?
Kocaeli'de Corona virüs tespit edilen hasta sayısı 500 oldu.
SON 24 SAAT VERİLERİ
25 ilde can kaybımız bulunmuyor. 56 ilde can kayıpları yaşandı. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. En yüksek can kaybımızın yaşandığı şehir 210 ile İstanbul.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nüfusa göre en riskli illeri İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olarak belirtti.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca açıklamalarında şunları söyledi:
Koronavirüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Coronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.
Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.
Virüs kişiden kişiye umulmadık hızla yayılıyor. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz.
Bilim Kurulu olarak yeni kararlar aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Kendisi gerekli açıklamalarda bulunacaktır. Sıkı tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.