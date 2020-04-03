Kamu ihaleleri için yeni adım

Hükümet, yeni tip Coronavirüs salgını ile mücadele sürecinde üretimin ve istihdamın sekteye uğramaması için güven adımlarını atmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremediği kamu ihalelerinde sözleşmelerde süre uzatılabilecek veya feshedilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla uygun projelere süre uzatımı verilecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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