Hangi şehirlere giriş çıkış yasaklandı? Araç giriş çıkışı yasak olan iller hangileri? Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri için yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışına kapatıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından büyükşehir olan iller araştırılmaya başlandı. Araç giriş çıkışı yasak olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 15 gün boyunca giriş çıkışı yasaklanan şehirler...
HANGİ ŞEHİRLER ARASI ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI KAPATILDI?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. 30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız.
Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç yasağı süresi başlayacak." ifadelerine yer verdi.
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi
ALINAN TEDBİRLER:
İl Pandemi kurulları bu tedbirleri genişletebilecektir.
30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız yasağı 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız.
Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir.
Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır.
Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız.
65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok.
Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.
Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.
Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığına hem onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır.
Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizim elimizdedir.
Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum. Bu içi boş bir söz değildir. Attığımız her adımda bunun tezahürlerine şahit olabiliyoruz.
Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 64 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Yardım kampanyamıza katılarak dayanışma ortaya koyan tüm vatandaşlarıma ve kurumlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
CHP genel başkanı başta olmak üzere kimi kesimler itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bocalama yaşadığı bu süreçte biz hem hazırlık hem müdahale konusunda gerçekten sağlam bir duruş sergiliyoruz.
Türkiye'deki Kovid-19 hastalarının veya hastalığı bulaştıranların önemli bir bölümünde Avrupa ve Amerika seyahatinin olması düşündürücüdür. Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalığın teşhisinde ve tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır.
Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir.
Hastalığın görülmesinin ardından da ülke genelinde vaka tespitini ve tedavisini çok başarılı şekilde yürüttü.
Ülkemiz toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm 484 taburcu sayısı ile nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebileceğimiz ülkeler tarafından daha iyi yerdedir. Kapsayıcı genel sağlık sigortamızın, yaygın ve modern hastane ağımızın, yetişmiş ve yeterli sayıda sağlık personelimizin önemi bu süreçte çok daha iyi ortaya çıkmıştır.
Aynı şekilde temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmamızın ötesinde net ihracatçı konumda olmamız da ülkemize net avantaj sağlıyor. Türkiye bu krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır.
Bilim Kurulumuz hastalığın dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimini an be an tahlil ediyor. Buna göre alınması gereken tedbirler de Bilim Kurulumuzu tarafından belirlenerek tavsiye olarak hükümetimize iletiliyor.
Biz de bakanlık ve kurumlarımızla birlikte dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyoruz.
Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın kurallara uyma konusunda hassasiyet gösterdiğini biliyorum.
Bunun için gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları zorunlu hale dönüştürmemiz gerekebiliyor.
Daha önce şehirler arası toplu taşımayı izne bağlamıştık. Kendi arabalarıyla şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlarımızı da şehir girişlerinde kontrole tabii tutuyorduk.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGEYİ YAYIMLADI
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı şehir giriş çıkışları ve yaş sınırlamasına ilişkin genelgeyi yayımladı.
Genelge şu şekilde:
Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması
Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal
izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması
gerekmektedir;
A- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;
1- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.
2- Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinden kalmaları esas olacaktır.
3- Bu illerde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.
a-) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat
yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.
b-) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır
c-) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış
yapabileceklerdir.
d-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
e-) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.
f-) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan "İl Pandemi Kurulları" nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek "Seyahat İzin Belgesi" ile giriş/çıkış yapabilecektir.
B- 81 İlimizi Kapsayacak Şekilde;
1- Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00'den itibaren geçici olarak yasaklanacaktır.
2- Tüm illerde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesi, İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak
uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır.
3- İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.
4- İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Gereğini önemle arz ve rica ederim.
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