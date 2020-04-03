Kolonya fiyatlarının fahiş bir şekilde artması sonucu vatandaşlar başka çözümler üretme yoluna girdiler. Koronavirüse karşı dezenfektan etkisi olduğu açıklanan kolonyaya ise tüm ülkede büyük bir ilgi oluştu. Bu anlamda Türkiye'de kolonya bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Fakat üzülmeyin evde de kolonya yapılır. Peki evde kolonya nasıl yapılır? Bu haberimizde evde en kolay kolonya yapımı püf noktalarını sizlerle paylaşacağız. Koronavirüse karşı evde kolonya yapımı yöntemi ve incelikleri nedir? İşte Koronavirüse karşı evde limon kolonyası yapımı ve malzemeleri...
EVDE KOLONYA YAPMA MALZEMELERİ
Malzemeler:
800ml etil alkol
15 ml limon esansı
185 ml saf su
Öncelikle etil alkol ile limon esansını iyice karıştırınız ve daha sonra da saf suyu ilave ederek iyice karışmasını sağlayınız. Bunun ardından ise özel olarak üretilmiş olan kolonya süzme kağıdı veya bezi ile suyu süzmeniz gerekmektedir.
Limon kolonyasının kokusundan hoşlanmıyorsanız bergamot, yeşil çay, portakal, tarçın, biberiye gibi esansları da deneyebilirsiniz. Etil alkol yanıcı bir maddedir ve kullanımına azami dikkat edilmelidir.
EVDE LİMON KOLONYASI NASIL YAPILIR?
Evde kolonya yapmak için 150 ml.lik etil alkol ile 20ml suyu çalkaladıktan sonra, 10 veya 15ml'lik limon esansı ilave ederek karıştırmak yeterlidir. İçine etil alkolden daha ucuz olduğu için metil alkol suyu koyulan kolonyalar, içildiği takdirde görme yetkisinin kaybedilmesine (körlüğe) neden olur. Aşırı tüketimi ölüme neden olmaktadır.
EVDE KOLONYA NASIL YAPILIR? EV YAPIMI KOLONYA (İKİNCİ YÖNTEM)
Evde kolonya yapımında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Öcelikle şunu vurgulamakta fayda var. Kolonya yaparken kesinlikle etil alkol dışında (metil alkol vb. gibi ucuz ve çeşitli yan etkileri olan) başka herhangi bir alkol çeşidi tercih etmeyin. Etil alkol ile çalışırken cildinizi her türlü kazaya karşı koruyun. Yanıcı bir madde olduğu için dikkatli davranın. Göz ile yakından temas ettirmeyin ve direkt olarak solumayın.
Doğal limon kolonyası ile cildinizin mikroplardan hem arınmasını sağlamış olacak hem de anında ferahlık hissini yaşayacaksınız. Ağzı kapalı ve güneş ışığından korunduğunda evde doğal olarak hazırladığınız limon kolonyası 5 yıl kadar bir süre boyunca bozulmadan durabilmektedir. Doğal limon kolonyası tarifinin malzemeleri ve yapılışı ile ilgili tüm detaylar şu şekildedir;
Kolonya Yapımı Malzemeleri
700 ml beyaz alkol ya da etil alkol
300 ml saf damıtılmış su
7 – 8 damla limon yağı
KOLONYA FİYATLARI NE KADAR?
1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya, 250 ml dezenfektan fiyatı 3.50 TL'den 15 liraya yükseldi. Bazı sitelerde ise çılgın fiyatlar verilmeye başladı. Bir alışveriş sitesinde 5 litrelik kolonya için 200 lira istendi.
80 DERECE KOLONYA NEDİR?
Alkol dereceleri, içerdiği alkol oranına göre belirlenir. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar kullanılır. Yüzde 80-96'sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır. Kolonya sürdükten sonra ferahlık hissedilmesinin sebebi, içindeki etil alkolün uçucu olması ve buharlaşırken vücut ısısını da beraberinde götürmesidir.
KOLONYA MİKROPLARI ÖLDÜRÜR MÜ?
Yapılan bilimsel çalışmalara göre kolonyanın antibakteriyel özellik taşıdığı kanıtlamıştır. Kolonya, mikrop öldürücü özelliğe sahip olmasının yanı sıra, grip bakterisinin yayılmasının da önüne geçer. Uzmanlar grip gibi mikropların yayılmaması için günde birkaç defa kolonya kullanılmasını tavsiye ediyor.
ALKOL MİKROBU ÖLDÜRÜR MÜ?
Mikroorganizmalara karşı öldürücü etkisi bulunan çeşitli alkol türleri bulunuyor. En yaygın kullanılanlar ise etil alkol ve izopropil alkoldür.
Alkollerin bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkili olduğu söyleniyor. Ancak dirençli olan bakteri türleri üzerinde kalıcı bir etkisi bulunmamaktadır.
Alkol miktarı hacmi %50'nin altında ise, mikroplar üzerindeki öldürücü etkisi de oranda düşüyor. En büyük etki ise mikrobun türüne göre, %60-%90 aralığında görülüyor.
SİRKE MİKROPLARI ÖLDÜRÜR MÜ?
Elma sirkesi evlerde temizleyici olarak kullanılan doğal bir dezenfektan.
Elma sirkesi ve beyaz sirke içindeki asit sayesinde mikrop öldürücü özelliğe sahiptir.
Ayrıca, içeriğinde kimyasal ürün barındırmaması bakımından da uzmanlar tarafından önerilmektedir.
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