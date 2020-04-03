EVDE KOLONYA YAPMA MALZEMELERİ

Malzemeler:

800ml etil alkol

15 ml limon esansı

185 ml saf su

Öncelikle etil alkol ile limon esansını iyice karıştırınız ve daha sonra da saf suyu ilave ederek iyice karışmasını sağlayınız. Bunun ardından ise özel olarak üretilmiş olan kolonya süzme kağıdı veya bezi ile suyu süzmeniz gerekmektedir.

Limon kolonyasının kokusundan hoşlanmıyorsanız bergamot, yeşil çay, portakal, tarçın, biberiye gibi esansları da deneyebilirsiniz. Etil alkol yanıcı bir maddedir ve kullanımına azami dikkat edilmelidir.

EVDE LİMON KOLONYASI NASIL YAPILIR?

Evde kolonya yapmak için 150 ml.lik etil alkol ile 20ml suyu çalkaladıktan sonra, 10 veya 15ml'lik limon esansı ilave ederek karıştırmak yeterlidir. İçine etil alkolden daha ucuz olduğu için metil alkol suyu koyulan kolonyalar, içildiği takdirde görme yetkisinin kaybedilmesine (körlüğe) neden olur. Aşırı tüketimi ölüme neden olmaktadır.