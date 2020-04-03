3 Nisan canlı dolar ve euro ne kadar oldu sorusu piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Piyasalarda ise koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi. Peki, dolar haftayı nasıl kapattı? İşte detaylar...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?