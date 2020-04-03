2020 af çıktı mı? Hangi suçlara af gelecek? 3 Nisan mahkumlara af için kritik tarih!

TBMM Adalet Komisyonunda infaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine başlandı..

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştiriliyor.

Teklif üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan değerlendirmesine başladı. Özkan'ın konuşmasının ardından milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde söz alacak.

AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Asla bir af müessesi değildir

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz." diye konuştu.

"Yargılama aşamasındaki suçları kapsayacak"

"Asla bir af müessesi değildir" vurgusu yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, şunları kaydetti: Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz.

Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle.

Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır.