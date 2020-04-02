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    • Ekonomi
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    • 02.04.2020 14:38
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    Son dakika: 'da flaş karar: İki sıfır atılması ertelendi

    Son dakika haberleri... , BISTECH sistemi 2.11 versiyon geçişi ve BIST pay endekslerinden iki sıfır atılmasına ilişkin projeler ertelendiğini açıkladı.

    Borsa İstanbul'da flaş karar: Ertelendi

    'dan yapılan açıklamaya göre, BISTECH sistemi 2.11 versiyon geçişi ve BIST pay endekslerinden iki sıfır atılmasına ilişkin projeler ertelendi.

    Borsa , BISTECH sistemi 2.11 versiyon geçişi'nin 6 Temmuz 2020, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılması'nın ise 27 Temmuz tarihinde yapılmasının planlandığını duyuruldu.

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