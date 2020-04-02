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    • 02.04.2020 09:36
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    • 02.04.2020 09:36
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    Koronavirüse iyi geldiği iddiasıyla satış sı yaşayan hakkında uzmanlardan !

    ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bine dayandı. İnsanlar koronavirüsten korunmanın yollarını aramaya başladı. Konuyla ilgili sosyal medyada koronavirüse iyi geldiği iddia edilen ta satış sı yaşandı. Ancak uzmanlar sumak hakkında larda bulundu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, bağışıklığı güçlendiren ancak tedavisinde etkin bir rolü olmayan sumağın, fazla tüketilmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi.

    Koronaya iyi geldiği iddia edilmişti! Uzmanlardan kritik uyarı

    'de ölümlerin yaşandığı yeni tip (Covid-19) salgınına karşı ülke genelinde önlemler artırılıyor. Etkisini gün geçtikte daha da artıran Corona Virüsü salgınına karşı vücut direncini yüksek tutmak i vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi.

    Son günlerde sosyal medyada virüse karşı iyi geldiği paylaşımlarının ardından vatandaşlar, sumağa yöneldi. Bağışıklığı güçlendirme özelliği olan sumağın kilosu, Corona Virüsü salgınına iyi geldiği söylentilerinin ardından iki katına yükselerek 40- 50 TL'den satılmaya başladı.

    Baharatçılar ve bitkisel ürün satanlar, satışlarının geçmişe göre birkaç kat arttığını ifade ederken, vatandaşlar ise virüsten sonra sumağı günlük tüketemeye başladıklarını söyledi.

    'SUMAĞIN ÖZELLİKLE TERCİH EDİLEN BİR ÖZELLİĞİ YOK'
    İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, sumağa son günlerde yoğun talep gösterilmesine şaşırdıklarını söyledi.

    Birkaç günde birkaç yıllık sumak satışı olduğunu duyduklarını ve bu duruma şaşırdıklarını anlatan Parlakpınar, "Şu anki tıbbi bilgilere göre Corona Virüsü tedavisinde sumağın özellikle tercih edilen bir özelliği yok. Dolayısıyla halkımızın bunlara böyle akın etmesini gerektirecek yapılmış çalışmalar yok. İnsanlarımızın; 'Covid enfeksiyonundan beni korur' diyerek, sumağa olması gerekenden aşırı talep etmemesi lazım. Her zamanki kullandığından daha fazla miktarda ya da bilinmedik metotlarla kullanmaması lazım. Aslında bunun bir diğer korktuğum noktası şu; 'ben sumak kullanıyorum, sumak aldım bana bir şey olmaz' diye bir şey yok. Hepimizin uyması gereken kurallar var.

    Şu anki bilgiler ve araştırmalara göre sumak için talebi ve tercihi artıracak yapılmış bilimsel çalışmalar bulunmamaktadır. Uzmanlar olarak tüm insanlarımızdan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun çok özverili ve titiz çalışma sonuçlarına göre tanımladıkları kurallara ve uyarılara dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

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