3 aylık maaş ne kadar soruları, 65 yaşını doldurmuş kişiler tarafından cevap beklemektedir. Yaşlılık aylığı olarak da anılan bu maaş için 3 aylık maaşı, yaşlılık maaşı, 65 yaş maaşı gibi pek çok isim verilmektedir. Aylık geliri 482 liranın altında olan ve kendi parasıyla geçinemeyen kişilere verilen bu maaş artık 3 ayda bir olarak verilmiyor. Devlet tarafından muhtaç durumdaki vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığı nedir, kaç ayda bir ödenir ve 2020 yılında 65 yaş aylığı yani yaşlılık aylığı kaç para oldu? 65 yaş aylığı hangi aylarda ödenir ve başvuru şartları nelerdir?
YAŞLILIK MAAŞ NE KADAR?
Yaşlılık maaşının ne kadar olacağının belirlenmesinde çeşitli hesap yöntemleri bulunmaktadır. Eskiden kişiye yaşlılık aylığı verilirken çocuklarının durumu da göz önünde bulunduruluyordu. Ancak artık kişi sadece kendiyle ya da sağ ise eşiyle değerlendirmeye katılıyor. Yeni yaşlılık aylığı ücreti de bu hesaba göre belirlenmiş durumda. Yaşlılık aylığının 2020 yılının ilk 6 ayı için 671 TL olarak devam etmesi öngörülüyor. Zaman içerisinde yeni bir zaman yapılmadığı sürece takdir edilen maaş bu şekilde belirlenmiştir.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşı, 2020 yılının ocak ayı ile birlikte 671 TL'ye yükseldi. Eskiden 3 ayda bir ödenen bu maaş artık aylık olarak ödeniyor. Bu ödemenin kendi geçimini sağlayamayan yaşlılara verildiği görülmektedir. Ayrıca bu şartların yanı sıra başka geçerlilik koşulları da bulunmaktadır. Yaşlılık aylığı ne kadar sorusunun cevabından çok, bu maaşın ne zaman 1000 TL olacağı da merak konusudur. Artışlar bu oranla devam ederse yakın zaman içinde aylık maaşın 1000 TL olması öngörülmemektedir.
65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU ŞEKLİ
65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşların bulundukları bölgenin bağlı olduğu kaymakamlık ya da valilikteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmesi gerekmektedir.
Yaşlılık aylığı almak isteyenlerin SYDV 'lere aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapması gerekmektedir:
Nüfus kayıt örneği,
Aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararı.
Kaymakamlıkta doldurulan 'Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu' mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilecektir.
65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
65 yaş aylığına başvuru yapmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),
- 65 yaşını doldurmuş
- Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan
- SGK'ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler.
Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3'ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.
65 YAŞ AYLIĞI NEREDEN ALINACAK?
65 yaş aylığı , ikametin olduğu ilçedeki Ziraat Bankası 'ndan yapılır. Sonraki aylıklar ise PTT 'den yapılır.
65 YAŞ AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?
Yaşlılık aylığı, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında sağlanan bir maaştır. 65 yaş aylığı sosyal güvence anlamında hiçbir geliri bulunmayan, ekonomik durumu hayatını idame ettirebilmek için yetersiz olan ve adından da anlaşıldığı gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan aylık için kimler başvuruda bulunabilir?
-65 yaşın dolduran,
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmayan,
-Nafaka almayan,
-Hiçbir geliri olmayan,
-Sağlık sigortası bulunmayan,
-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık olmayan ve
-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmayan her vatandaş başvuruda bulunabilir.
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