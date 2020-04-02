65 YAŞ AYLIĞI NEREDEN ALINACAK?

65 yaş aylığı , ikametin olduğu ilçedeki Ziraat Bankası 'ndan yapılır. Sonraki aylıklar ise PTT 'den yapılır.

65 YAŞ AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

Yaşlılık aylığı, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında sağlanan bir maaştır. 65 yaş aylığı sosyal güvence anlamında hiçbir geliri bulunmayan, ekonomik durumu hayatını idame ettirebilmek için yetersiz olan ve adından da anlaşıldığı gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan aylık için kimler başvuruda bulunabilir?

-65 yaşın dolduran,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmayan,

-Nafaka almayan,

-Hiçbir geliri olmayan,

-Sağlık sigortası bulunmayan,

-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık olmayan ve

-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmayan her vatandaş başvuruda bulunabilir.