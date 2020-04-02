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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    Evden çıkmadan "" ile yaklaşık 30 bin konut satıldı

    Tapu ve 'nce itibarıyla tapu işlemlerinin üzerinden de yapılmaya başlanmasıyla vatandaşlar, evlerinden çıkmadan bugüne kadar 113 bin işlem yaptı.

    'Ev'den aldık
    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce itibarıyla tapu işlemlerinin Web Tapu üzerinden de yapılmaya başlanmasıyla vatandaşlar, evlerinden çıkmadan bugüne kadar 113 bin işlem yaptı. Bu süre içinde 29 bin 748 konut, online olarak satıldı. İstanbul'da 18 Mart'tan itibaren ay sonuna kadar 15 bin konut el değiştirirken; en çok konut satışı Esenyurt, Pendik, Ümraniye, Küçükçekmece ve Kadıköy'de yapıldı. Online konut satışında 8 bin 674 konut ile Ankara ikinci, 6 bin konut ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca borcunu ödeyen 19 bin 370 vatandaş da yine evinden, aracılığı ile ipoteğini kaldırdı. 14 bin 110 vatandaş da bankalardan kredi alarak Web Tapu üzerinden ev sahibi olurken, 12 bin 483 vatandaş ise kredi için bankalara evini teminat gösterdi.

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    Haberler Ekonomi Evden çıkmadan "Web Tapu" ile yaklaşık 30 bin konut satıldı
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