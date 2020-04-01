Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı? MEB son dakika ücretli öğretmen maaşları ne olacak. Binlerce ücretli öğretmenin maaş belirsizliği son buluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamayla sayıları 100 bine yaklaşan ücretli öğretmenlere müjde verdi. Bakan Selçuk; ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin maaş alıp almayacağına dair flaş açıklamalar yaptı.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI YATACAK MI?
Bakan Selçuk ücretli öğretmen maaşlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Ücretli öğretmenlerimizin ödemeleri yapılmaya devam edecek ve bu bugünden itibaren değil coronavirüs problemi başladığı günden bu yana olacak. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlerin ödemeleri kesintisiz devam edecek.
Selçuk'un açıklamalarının devamı şöyle:
Çocuklarımıza uzaktan eğitimi sıradan bir işlem olarak bundan sonraki süreç için de planlıyoruz. İnternet altyapısı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar 4-5 kat arttırarak büyük bir çaba sarfetti. Canlı sınıflarımız da devreye giriyor.
Burada anne babalar olarak da bir acemiliğimiz söz konusuydu. Bir bilgilendirme rehberi hazırladık. Burada anne babalar çocuklara nasıl yardım edebilirler. Davranış problemleri ortaya çıkarsa bunlarla nasıl başa çıkabilirler. Bunlara ilişkin çalışmalarımız var. Psikososyal destek hattımız da bu tecrübeyi birlikte edinme, öğrenme sürecimize katkı sağlıyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
Hafta içi gündüz vakti yüksek lisans yapan öğretmen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders başına net ücret 17,95 TL, özel sınıf ve cezaevi öğretmenleri 22,44 TL, destekleme ve yetiştirme kurslarında 35,91 TL olarak ödenir.
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