Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı? MEB son dakika ücretli öğretmen maaşları ne olacak?

Selçuk'un açıklamalarının devamı şöyle:

Çocuklarımıza uzaktan eğitimi sıradan bir işlem olarak bundan sonraki süreç için de planlıyoruz. İnternet altyapısı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar 4-5 kat arttırarak büyük bir çaba sarfetti. Canlı sınıflarımız da devreye giriyor.

Burada anne babalar olarak da bir acemiliğimiz söz konusuydu. Bir bilgilendirme rehberi hazırladık. Burada anne babalar çocuklara nasıl yardım edebilirler. Davranış problemleri ortaya çıkarsa bunlarla nasıl başa çıkabilirler. Bunlara ilişkin çalışmalarımız var. Psikososyal destek hattımız da bu tecrübeyi birlikte edinme, öğrenme sürecimize katkı sağlıyor.