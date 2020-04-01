2020 Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Mart ayı enflasyon oranları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Her yeni ay başında TÜİK tarafından bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanıyor. Enflasyonunun açıklanmasından önce ekonomistler tarafından beklenti ve anketler yayınlanıyor. Peki, 2020 Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 7,50-10,00 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,12 oldu.

2020 MART AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz ayın enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Enflasyon oranları 3 Nisan günü TÜİK tarafından açıklanacak.

2020 MART ENFLASYON BEKLENTİSİ!

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan'da açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.