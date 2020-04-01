LPG'DE DEV İNDİRİM!

LPG fiyatlamasında baz alınan Cezayir – Sonatrach fiyatlamasında düşüşler olduğu kaydedildi. Bu sebeple maliyetlerin azalması ile LPG fiyatlarının yeniden düzenleneceği belirtildi. Sektör uzmanlarına göre LPG'nin Türkiye'deki pompa fiyatlarında 85-90 kuruş arasında bir indirim yapılacak. Bu dev indirimin bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Belirtilen indirim gerçekleşirse LPG çok avantajlı bir fiyata sahip olacak. İstanbul ve İzmir'de 3,90 TL'den satılan LPG 3 TL'ye düşecek.