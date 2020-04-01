Çalışmayana işi olmayana ihtiyaç kredisi müjdesi geldi! 10 bin lira 36 ay vadeli kredi nasıl alınır?

10 bin lira 36 ay vadeli kredi nasıl alınır? İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak. Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak. Devlet vatandaşa kefil olurken, kredi kullandırırken beyan esas olacak. Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek.