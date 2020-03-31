



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi.