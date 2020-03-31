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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 09:11
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    • 31.03.2020 09:11
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    Son dakika: 'dan elektriğe sürpriz ! 'de yayımlandı!

    Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği 'de yayımlanan AŞ tarafından uygulanacak tarifeye göre, dağıtım şirketlerine kayıp enerji satışları ile tedarik şirketlerine yapılan satışlarda elektriğin kilowatsaati 23.8311 kuruş olarak belirlendi.

    EPDK'dan elektriğe sürpriz indirim!

    Piyasası Düzenleme Kurulu (), dağıtım ve tedarik şirketlerine aktif enerjisi toptan satış tarifesi kapsamında, kayıp enerji satış tarifesini yeniden belirledi.

    'nin bugünkü sayısında yayımlanan, AŞ tarafından uygulanacak tarifeye göre, dağıtım şirketlerine kayıp enerji satışları ile tedarik şirketlerine yapılan satışlarda elektriğin kilowatsaati 23.8311 kuruş olarak belirlendi.

    Genel aydınlatma kapsamında yapılacak satışlarda ise fiyat, kilowatsaati 27.9900 kuruş olarak uygulanacak.
    Yeni tarifeler 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

    Aynı gazetede, serbest olmayan tüketiciler için 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere uygulanacak tarife tabloları da yer alıyor.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: EPDK'dan elektriğe sürpriz indirim! Resmi Gazete'de yayımlandı!
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