ŞOK 5 bin personel alımı müjdesi verdi! ŞOK marketleri, kadrosunu genişletmek ve güçlendirmek için yeni personeller alacak. 2020 yılı içerisinde yapılacak alımlar, hem yeni mağazalar hem de Cepte Şok uygulaması için olacak. Peki, ŞOK personel alımı başvuru şartları nelerdir? Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel 2020 yılı içerisinde 5 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Corona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde ve sonrası için online alış veriş uygulamasına geçiş yapılacağını açıklayan Demirel, marketteki ürünleri aynı fiyattan ücretsiz olarak evlere gün içerisinde teslim edeceklerini duyurdu.

ŞOK 5 BİN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel 2020 yılı içerisinde 5 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Corona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde ve sonrası için online alış veriş uygulamasına geçiş yapılacağını açıklayan Demirel, marketteki ürünleri aynı fiyattan ücretsiz olarak evlere gün içerisinde teslim edeceklerini duyurdu.

Demirel şu açıklamayı yaptı:

"Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık. Müşterilerimizin evden çıkmadan online olarak sipariş verdiği ürünleri marketlerimizle aynı fiyatlardan ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz. Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz."