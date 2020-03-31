ŞOK 5 bin personel alımı müjdesi verdi! ŞOK marketleri, kadrosunu genişletmek ve güçlendirmek için yeni personeller alacak. 2020 yılı içerisinde yapılacak alımlar, hem yeni mağazalar hem de Cepte Şok uygulaması için olacak. Peki, ŞOK personel alımı başvuru şartları nelerdir? Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel 2020 yılı içerisinde 5 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Corona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde ve sonrası için online alış veriş uygulamasına geçiş yapılacağını açıklayan Demirel, marketteki ürünleri aynı fiyattan ücretsiz olarak evlere gün içerisinde teslim edeceklerini duyurdu.
ŞOK 5 BİN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!
Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel 2020 yılı içerisinde 5 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Corona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde ve sonrası için online alış veriş uygulamasına geçiş yapılacağını açıklayan Demirel, marketteki ürünleri aynı fiyattan ücretsiz olarak evlere gün içerisinde teslim edeceklerini duyurdu.
Demirel şu açıklamayı yaptı:
"Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık. Müşterilerimizin evden çıkmadan online olarak sipariş verdiği ürünleri marketlerimizle aynı fiyatlardan ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz. Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz."
ŞOK MARKETLERİ İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıda bulunan bağlantıya tıkladıktan sonra, karşınıza çıkan sayfada iş başvuru formunu doldurarak ŞOK marketlerine iş başvurusunda bulunabilirsiniz.
ŞOK İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Şok Marketler'in online market servis uygulaması Cepte Şok, yenilenen tasarımı ve işlevleriyle tüm Türkiye'de adrese teslimat hizmetine başladı.
Şok Marketler'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, alışveriş deneyimini yenilikçi ve dijital çözümlerle geliştiren Şok Marketler, Cepte Şok uygulamasını yeniledi.
Kullanıcıların siparişleri artık Cepte Şok uygulaması üzerinden online ödeme ile aynı günde kapılarına ücretsiz teslim ediliyor. Ayrıca "Siparişini ver, istediğin saatte mağazadan al" seçeneği de devam ediyor.
Şok Market, bu yeni uygulamasıyla mağazalarının bulunduğu mahalledeki komşularına adrese teslimat hizmeti verecek. Kullanıcılar, mahallelerindeki Şok Market'ten online alışveriş yapabilecek ve aynı gün içinde ek bir ücret ödemeden siparişleri evlerine gönderilecek. Cepte Şok'tan sipariş verilen ürünlerin fiyatları Şok Market fiyatlarıyla aynı olacak.
Cepte Şok'ta süt ürünlerinden şarküteriye, kahvaltılıktan yemeklik malzemelere, kişisel bakımdan ev ve yaşam kategorilerine kadar Şok Marketler'in mevcut tüm ürünleri sunuluyor. Bu sayede tüm müşteriler, alışık oldukları geniş ve hesaplı ürün yelpazesine ve Şok Marketler'in kendi öz markaları olan Mis, Piyale, Evin, Mintax gibi ürünlere Cepte Şok uygulamasından da kolay ve hızlı bir şekilde ulaşma imkanı buluyor.
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