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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 09:58
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    • 01.04.2020 09:58
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    ? , , , Aras kaç? Kargolar çalışıyor mu?

    Kargolar çalışıyor mu? , , , Aras vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ? Kargo göndermek isteyen veya online alışveriş yapacak kişiler kargo şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Kargo çalışma saatleri sorgulanmaya başlandı. Paket, evrak veya hediye göndermek isteyen kişiler kargo şubeleri açık mı sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm kargo firmalarının çalışma saatleri!

    Kargo çalışma saatleri: PTT Kargo, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo çalışıyor mu?

    Kargo şubeleri açık mı? Kargo çalışma saatlerinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Özel şirketler, bankalar ve devlet kurumları çalışma saatlerinde düzenlemeye giderken gözler kargo şirketlerine çevrildi. Peki; PTT Kargo, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo çalışıyor mu? Kargoların çalışıp çalışmadığını merak edenler kargo şubeleri açık mı sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI?

    Kargo şubelerinin kapatılmasına yönelik alınmış bir karar henüz bulunmuyor. Düzenleme yapılmaması nedeniyle kargo firmaları her gün hizmet vermeye devam ediyor.

    PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Açılış Saati: 08.30

    Kapanış Saati: 17.30

    Hafta sonu: PTT Kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermiyor.

    ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Açılış Saati: 08.00

    Kapanış Saati: 18.00

    Hafta sonu(Cumartesi) 08.00- 14.00

    MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Açılış Saati: 08.30

    Kapanış Saati:18.00

    Hafta sonu (Cumartesi) 08.30- 15.30

    YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Açılış Saati: 09.00

    Kapanış Saati: 18.00

    Hafta sonu (Cumartesi): 09.00-18.00

    SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Batı İlleri Açılış Kapanış Saati: 09.00 -18.30

    Doğu İlleri Açılış Kapanış Saati: 08.30 - 18.00

    Hafta sonu (Cumartesi): 08.30 - 14.00

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    Haberler Ekonomi Kargo şubeleri açık mı? PTT Kargo, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo çalışma saatleri kaç? Kargolar çalışıyor mu?
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