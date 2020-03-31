Kargo şubeleri açık mı? Kargo çalışma saatlerinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Özel şirketler, bankalar ve devlet kurumları çalışma saatlerinde düzenlemeye giderken gözler kargo şirketlerine çevrildi. Peki; PTT Kargo, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo çalışıyor mu? Kargoların çalışıp çalışmadığını merak edenler kargo şubeleri açık mı sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI?
Kargo şubelerinin kapatılmasına yönelik alınmış bir karar henüz bulunmuyor. Düzenleme yapılmaması nedeniyle kargo firmaları her gün hizmet vermeye devam ediyor.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 08.30
Kapanış Saati: 17.30
Hafta sonu: PTT Kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermiyor.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 08.00
Kapanış Saati: 18.00
Hafta sonu(Cumartesi) 08.00- 14.00
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 08.30
Kapanış Saati:18.00
Hafta sonu (Cumartesi) 08.30- 15.30
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 18.00
Hafta sonu (Cumartesi): 09.00-18.00
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Batı İlleri Açılış Kapanış Saati: 09.00 -18.30
Doğu İlleri Açılış Kapanış Saati: 08.30 - 18.00
Hafta sonu (Cumartesi): 08.30 - 14.00
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