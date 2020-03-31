Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu haftanın ikinci işlem gününde piyasaları takip edenler tarafından sorgulanıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek 6,59'u test eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 artışla 6,5763'ten tamamladı. Bu kapsamda ayın son günündeki güncel döviz kurları araştırılmaya başlandı. İşte piyasalarsa son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 337 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 337 bin 800 lira, en yüksek 343 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 azalışla 337 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 497 bin 382,68 lira, işlem miktarı ise 481 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 91 bin 2,68 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Yapı Kredi Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 kazançla 318 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 artışla 9.959 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 5.619 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 primle 6.809 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 kazançla 4.426 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 17.038 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,5 kayıpla 1,0990, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,9 düşüşle 1,2300 seviyelerinden işlem görüyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, bugün Çin'de açıklanan mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri aşması ve ekonomik aktivitede genişlemeye işaret etmesiyle yükselen Asya borsalarının ardından Avrupa'da pay piyasalarının da güne pozitif başladığını söyledi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısının 786 bini, can kaybının ise 37 bini aştığını belirten analistler, salgının etkilerini azaltmak amacıyla ekonomi yönetimlerinin attığı adımların gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.
Analistler, bugün Almanya'da mart ayı işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.
Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,61'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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