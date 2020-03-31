Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu haftanın ikinci işlem gününde piyasaları takip edenler tarafından sorgulanıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek 6,59'u test eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 artışla 6,5763'ten tamamladı. Bu kapsamda ayın son günündeki güncel döviz kurları araştırılmaya başlandı. İşte piyasalarsa son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?