1000 TL sosyal yardım parası ne zaman, ayın kaçında ödenecek? Nisan ayına saatler kala 1000 TL sosyal yardım parasıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ödemelerin hangi vatandaşlara ne zaman ve ayın kaçınca ödeneceği yoğun olarak araştırılıyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun