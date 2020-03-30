Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. BDDK tarafından alınan yeni karar kredi kartı ödemelerine kolaylık sağlayacak. Bu kapsamda kredi kartı düzenlemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca vatandaş güncel gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, kredi kartı asgari ödeme tutarı ne kadar oldu? İşte detaylar...

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLDU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı. Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı %20'ye indirildi.