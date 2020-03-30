Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışlayarak öncülük ediyor. Kısa sürede Erdoğan'ın maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Kaç para bağışladı? Başkan Erdoğan'ın kampanyaya maaşını bağışlayacağını duyurmasının ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olmuştu.