Banka evimize geldi | 7 gün 24 saat hizmet

DİJİTAL bankacılık ile bankalar her an her yerde vatandaşın hizmetinde. Şubeye gitmeden internetten ve cep telefonundan kolayca işlem yapmayı sağlayan dijital bankacılık en yeni teknolojilerle hayatımızdaki yerini alırken, kullanıcı sayısı da sürekli artıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verileri dijital bankacılık müşteri sayısının 53 milyon kişiyi aştığını ortaya koyuyor.
EN ÇOK 'CEP'TEN
TBB'nin son yayımladığı verilere göre; Ekim-Aralık 2019 dönemi içinde bireysel ve kurumsal aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 53 milyon 157 bin kişiye ulaştı. 53 milyonu aşkın kullanıcının yaklaşık 4 milyonu 'sadece internet bankacılığı' işlemi yaparken, 41 milyonu 'sadece mobil bankacılık' işlemi gerçekleştirdi. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 8 milyon kişi oldu. Aktif dijital bankacılık müşteri sayısında bir önceki döneme göre 3 milyon kişi artış görüldü. Ekim- Aralık 2019 dönemi içinde az 1 kez giriş işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 51 milyon 14 bin, kurumsal müşteri sayısı ise 2 milyon 143 bin kişi oldu.
15.9 MİLYONU KADIN
Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre; aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin 35 milyon 122 bini erkek (yüzde 69), 15 milyon 892 bini kadın (yüzde 31) müşterilerden oluştu. Ekim-Aralık 2019 dönemi içinde aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 19 milyon 785 bin kişi ile 36-55 yaş grubu aldı. Bunu, 15 milyon 361 bin kişi ile 26-35 yaş grubu, 11 milyon 80 bin kişi ile 18-25 yaş grubu izledi. 56-65 yaş grubundaki aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı ise 3 milyon 375 bin kişi oldu.
EN ÇOK 'CEP'TEN
TBB'nin son yayımladığı verilere göre; Ekim-Aralık 2019 dönemi içinde bireysel ve kurumsal aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 53 milyon 157 bin kişiye ulaştı. 53 milyonu aşkın kullanıcının yaklaşık 4 milyonu 'sadece internet bankacılığı' işlemi yaparken, 41 milyonu 'sadece mobil bankacılık' işlemi gerçekleştirdi. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 8 milyon kişi oldu. Aktif dijital bankacılık müşteri sayısında bir önceki döneme göre 3 milyon kişi artış görüldü. Ekim- Aralık 2019 dönemi içinde az 1 kez giriş işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 51 milyon 14 bin, kurumsal müşteri sayısı ise 2 milyon 143 bin kişi oldu.
15.9 MİLYONU KADIN
Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre; aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin 35 milyon 122 bini erkek (yüzde 69), 15 milyon 892 bini kadın (yüzde 31) müşterilerden oluştu. Ekim-Aralık 2019 dönemi içinde aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 19 milyon 785 bin kişi ile 36-55 yaş grubu aldı. Bunu, 15 milyon 361 bin kişi ile 26-35 yaş grubu, 11 milyon 80 bin kişi ile 18-25 yaş grubu izledi. 56-65 yaş grubundaki aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı ise 3 milyon 375 bin kişi oldu.
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