Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ankara'dan 10 farklı şehre gerçekleşecek tarifeli uçuşları açıklarken, seyahat belgesine sahip olan yolcuların 4 saat önceden havalimanına gelmeleri konusunda uyarıda bulundu.

30 Mart - 17 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 10 şehre yapılacak seferler açıklandı.

Buna göre Ankara'dan İzmir, Antalya, Trabzon, Van, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya ve Samsun'a seferler gerçekleştirilecek.

Bu seferlere bilet satışları sadece uçuşun olduğu havalimanlarından seyahat belgesine sahip yolcular yararlanabilecek.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdür Bilal Ekşi, "Ankara'dan gerçekleştirilecek İÇ HAT uçuşlarına ait tarife ve duyuru aşağıdaki adreste olup, yolcularımızın SEYAHAT İZİN BELGESİNE sahip olmaları ve uçuş saatinden 4 SAAT ÖNCE bilet işlemleri için Havalimanına gelmeleri önem arz etmektedir" dedi.

İşte Bilal Ekşi'nin o paylaşımı;



Ankara'dan gerçekleştirilecek İÇ HAT uçuşlarına ait tarife ve duyuru aşağıdaki adreste olup, yolcularımızın SEYAHAT İZİN BELGESİNE sahip olmaları ve uçuş saatinden 4 SAAT ÖNCE bilet işlemleri için Havalimanına gelmeleri önem arz etmektedir. https://t.co/DT2JxYJM4N — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 29, 2020

İSTANBUL UÇUŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs önlemleri kapsamında yarından itibaren İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak uçuşları açıklarken, seyahat belgesine sahip olan yolcuların 4 saat önceden havalimanına bilet almaları konusunda uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Pazartesi İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak seferler tabloda olup, seyahat belgesine sahip yolcularımız 4 saat önceden havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler" dedi. Önlemler kapsamında seyahat belgesine sahip olan yolcuların İstanbul Havalimanı'ndan yarın gerçekleşecek Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon ve Van seferlerine bilet alabilecekler.

İşte Bilal Ekşi'nin o paylaşımı;