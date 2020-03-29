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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 09:25
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    • 29.03.2020 09:33
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    sonrası satış patlaması! Bağışıklık sistemini güçlendiren yaş in fiyatı ikiye katlandı!

    Çin’de ortaya çıkan ve adeta dünyayı esir alan yeni tip nedeniyle 30 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar koronavirüsten en çok etkilenenlerin bağışıklık sistemi düşük olan kişiler olduğunu söyledi. Uzmanların bu açıklamasının ardından vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için yöneldiği yaş in fiyatı 35 TL'den 75 liraya çıktı.

    Koronavirüs sonrası satış patlaması! Bağışıklığı güçlendiriyor!

    Samsun'da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık ile beraber 10 yıldır bu mesleği yapan oğlu Fethi Doğan Çalık gümrüklerin korona virüsü tedbirleri sonrasında kapanması ve ürünün ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yaş in fiyatında yüzde yüz artış olduğunu söyledi. Vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için ıhlamur ve taze zencefile ilgi gösterdiğine değinen Çalık, in şu anda birçok yerde 55 ile 75 lira arasında fiyatlarla satıldığını, stok durumuna göre bu fiyatların sürekli değiştiğini belirtti.

    Baharat sektöründe ürünlerin büyük oranda dışarıdan geldiğini söyleyen Fethi Doğan Çalık, "Piyasalarda son durum çalkantılı. Özellikle gümrüklerin sağlık nedeniyle kapatılmasıyla bu ürünlerin yüzde 50, 60'ının dışarıdan geldiğini düşünürsek baharat sektörü ve baharat ürünlerinde genel olarak fiyat artışı söz konusu fakat toptancılarda ve ithalatçılarda stok durumu yeterli durumda olduğu için herhangi bir fiyat yansıması söz konusu değil. Son zamanlarda sadece sumağın fiyatının arttığını söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi toptancıların elinde yeterli miktarda olduğu için şu an en azından bizde sumağın fiyatı aynı. Kilo fiyatı 50 TL olarak değişmeden satılıyor. Tane sumağın kilo fiyatı da 55 TL'den satılıyor" dedi.

    Yaş zencefilin fiyatı ile ilgili konuşan Çalık, "Onun dışında gümrüklerin kapalı olmasından dolayı yaş zencefilin ülkeye girişinde bir sıkıntı var. Gümrükte bekleyen mallar olduğu biliniyor. Ondan dolayı da yüzde yüzlük bir artış söz konusu diyebiliriz. 35–40 TL'ye satılan yaş zencefilin fiyatı şu anda büyük marketler de dahil olmak üzere 55 ile 75 TL arasında satıldığını söyleyebiliriz. Günlük doların bir anda zirve yaptığı dönemde de aynı şey olmuştu. Günde birkaç tane fiyat listesi gelebiliyor. Aynı gün aldığınız iki aynı ürün iki farklı fiyatla gelebiliyor. Çünkü ithalatçı dolar bazında çalıştığı için dolar bir anda seyrini değiştirdiği zaman ithalatçı pahalı alıyor aynı anda da bize yansıtmış oluyor. Biz bu durumda ortalama bir fiyat belirleyip müşteriye satmak durumunda kalıyoruz. İnsanlar genel olarak şu an ıhlamura ve taze zencefile rağbet gösteriyor" sözlerini kullandı.

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