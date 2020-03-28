Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları, başvuru yapmayı düşünenler tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından müjdesi yakın zamanda verilen 32 bin personel alımıyla ilgili detaylar netleşti. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı. Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı yapacak. İşte başvuru şartlarına dair bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını açıkladı. Koca, "Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak." dedi.