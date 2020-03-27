ÜRKÜTEN İFADELER KULLANMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ürküten ifadeler kullanmıştı. ''Bu bir nesil için en kötü krizdir. Bazı insanlar bunu mevsimsel griple karşılaştırıyor ama ne yazık ki bu doğru değil." diyen Johnson, "Bu hastalık Koronavirüs bilinenden çok daha tehlikeli ve daha da yayılacak. Çok daha fazla aile sevdiklerini zamanından önce kaybedecek'' diye belirtmişti.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Johnson, görevine karantinada telekonferans yöntemiyle devam edeceğini açıkladı.