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    • Ekonomi
    • 27.03.2020 Gazete
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    Elektriğe zam yok

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını kaydetti. Yılmaz, virüsle mücadele süresince elektrik ve doğalgazda kesinti yapılmamasını da istedi.

    Elektriğe zam yok
    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını kaydetti. Yılmaz, virüsle mücadele süresince elektrik ve doğalgazda kesinti yapılmamasını da istedi.

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