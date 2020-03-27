Elektriğe zam yok

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını kaydetti. Yılmaz, virüsle mücadele süresince elektrik ve doğalgazda kesinti yapılmamasını da istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını kaydetti. Yılmaz, virüsle mücadele süresince elektrik ve doğalgazda kesinti yapılmamasını da istedi.
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