Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.03.2020 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2020 10:48
    ABONE OL

    O rapor ortaya çıktı! talebi 2020'de...

    Koronavirüs salgını nedeniyle küresel lerde yaşanan dalgalanmalar sürerken, ün varil fiyatı da 30 dolar altında seyretmeye devam ediyor. Norveç merkezli bir araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan raporda, salgın nedeniyle 2020'de petrole olan talebin yüzde 4,9 oranında düşeceği öngörüldü.

    O rapor ortaya çıktı! Petrol talebi 2020'de...

    Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel talebinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 4,9 düşeceğini öngördüğünü duyurdu.

    Rystad Energy'den yapılan açıklamada, dünya genelinde petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 4,9 milyon varil (yüzde 4,9) düşüş göstererek günlük 95 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

    Geçen yıl küresel petrol talebinin günlük 99,9 milyon varil olduğu kaydedilen açıklamada, 2020'de petrol talebindeki düşüşün en çok nisan ayında günlük 16 milyon varil (yüzde 16) azalışla gerçekleşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

    Açıklamada, yıllık ortalamada görülmesi beklenen günlük petrol talebi düşüşünün önce 600 bin varil, geçen hafta ise 2,8 milyon varil olarak öngörüldüğü hatırlatılarak, talep beklentisindeki aşağı yönlü revizyonla ilgili olarak, Kovid-19 salgınının k etkilerinin petrol talebinde oluşturacağı azalışa işaret edildi.

    Hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde karantinaların arttığı vurgulanan açıklamada, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan Hindistan'da 21 gün dışarı çıkma yasağının getirildiği anımsatıldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi O rapor ortaya çıktı! Petrol talebi 2020'de...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri