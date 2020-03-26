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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 11:19
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    • 26.03.2020 11:19
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    Fitch'ten larına kritik uyarı!

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının finansal etkilerine ilişkin endişelerle cılık sektörünün ve bankalarının kredi görünümünün 18 Mart'ta durağandan negatife revize edildiği kaydedildi.

    Fitch'ten ABD bankalarına kritik uyarı!

    Salgının olağanüstü doğasının, politika yanıtlarının büyüklüğünün ve olayların ortaya çıkış hızının daha önce görülmemiş risklerin görülmesini mümkün kıldığı belirtilen açıklamada, larının kredi profillerini farklı derecelerde etkileyebilecek Kovid-19 salgını kaynaklı baskılarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

    Açıklamada, küresel finansal kriz sonrası yapılan likidite ve sermaye düzenlemelerinin ABD bankalarını likidite baskılarına dayanacak şekilde daha sağlıklı bir konuma getirdiği aktarıldı.

    RUSYA VE BDT ÜLKELERİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ REVİZE EDİLDİ
    Öte yandan Fitch tarafından yapılan bir başka açıklamada, ve Bağımsız Devletler Topluğu bankalarının da Kovid-19 ve fiyatlarındaki düşüş nedeniyle baskı altında olduğu bildirildi.

    Açıklamada, Kovid-19 ve petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan ekonomik baskıların Rusya ve komşu pazarlardaki bankalar için olumsuz derecelendirmeyle sonuçlanabileceği belirtildi.

    Söz konusu bölgedeki 8 ülkenin 7'sinde bankacılık sektörüne ilişkin görünümün negatif olarak revize edildiği kaydedilen açıklamada, bu ülkelerin Rusya, , , , , Belarus ve olduğu, Özbekistan'ın bankacılık sektörüne ilişkin görünümün ise istikrarını koruduğu ifade edildi.

    Açıklamada, bankalar üzerindeki baskının derecesinin, ekonomik yavaşlamanın süresine, ulusal ekonomilerin ve dış finansmanların özel risklerine, politika yanıtlarına ve bireysel bankaların iş profillerine bağlı olacağı aktarıldı.

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