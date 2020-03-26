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    • Ekonomi
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    • 27.03.2020 00:33
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    'da su sayaçlarına koronavirüs (COVID-19) düzenlemesi

    Su ve (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su larını 1 Nisan'dan itibaren su sayacı okuma işlemi yapmadan son üç ayın ortalamasını alarak faturalandıracak.

    Bursa'da su sayaçlarına koronavirüs düzenlemesi

    Su ve (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su larını 1 Nisan'dan itibaren su sayacı okuma işlemi yapmadan son üç ayın ortalamasını alarak faturalandıracak.

    sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 Nisan'dan itibaren koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında su sayacınıza okuma işlemi yapmadan son üç dönemin ortalamasını alarak tahakkuk ettireceğiz. Sağlığınız bizim önceliğimiz." ifadesi yer aldı.

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