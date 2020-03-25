"BELKİ BİRÇOĞUMUZ YAKALANDI BİLE AMA FARK ETMEDİ"

Mehmet Öz, insan vücudunun bu virüslere karşı bağışıklık kazandığını belirterek şöyle devam etti: Sadede gelirsem, dediğim gibi hepimiz bu virüse yakalanacağız. Hatta belki birçoğumuz yakalandı bile ama fark etmedi.

Ve hatta hastalığı da atlattı. Vücudu virüsle yaşamaya çoktan alıştı ya da virüs o vücutta yaşayamadı ve başka konaklara geçti.

VÜCUT DİRENCİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Virüslere karşı vücut direncine dikkati çeken Dr. Öz, "Vücut direncini güçlendirmek için ne yapmak gerekiyor?" deyip bağışıklık sistemi güçlendirmek için şu önerilerde bulundu:

- Öncelik vücut direnci. Spor ve hareket. Sonrası beslenme. Özellikle meyve sebzeler ile daha spesifik şeyler, mesela sarımsak, yoğurt, kefir, yeşil çay vb.

- Sonrası ise besin takviyeleri. Özellikle c vitamini, çinko, beta glukanlar (1.3 ve 1.6) ve kara mürver ekstresi.

- Meyve sebzeler ve takviyeler eğer kendinize de dikkat ederseniz bu kışı atlatmanızı sağlayabilir. Çünkü bağışıklık sistemini çok dirençli hale getiriyorlar.

"KENDİNİZİ KARANTİNAYA ALIN"

Son olarak Doktor Öz, "Kendinizi karantinaya alın. Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak. Hijyen. Olabildiğince temizliğe dikkat edin" önerilerinde bulundu.