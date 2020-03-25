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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 Gazete
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    Hamile işçiyi atan tazminat öder mi?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Hamile işçiyi atan tazminat öder mi?
    Hamileyken işten çıkartıldım. Tazminat alabilir miyim?
    Hamilelik ya da doğum sürecinde bulunan işçinin sırf hamilelik veya doğum sürecinde bulunması nedeniyle iş akdinin feshedilmesi, geçerli bir fesih nedeni olmadığı gibi, aynı zamanda kötü niyetli bir fesihtir. Bu durumda işçi 30 kişiden fazla kişinin çalıştığı iş güvencesi hükümleri kapsamında olan işyerleri için işe iade davası açıp, işe iadesi mümkün olmaz ise boşta geçirdiği süre ile 8 aylık maaşına kadar işe başlatmama tazminatı alabileceği gibi, kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte tüm yasal haklarını da dava ederek alabilir. 30 kişiden az işçi çalıştıran işyerleri aleyhine ise kötü niyet tazminatı talepli dava açılarak 6 maaşa kadar kötü niyet tazminatı talep edilebilecektir. Fakat işçi hamile iken işverenin işçiyi işten çıkartması için geçerli veya haklı bir nedeni doğmuşsa, bu durumda elbette işveren işçinin hamileliği veya doğum sürecinde olması ile ilgili özel bir durumla karşı karşıya kalmayacak, geçerli veya haklı nedenle feshe ilişkin hükümler uygulanarak fesih geçerli veya haklı sayılacaktır. Örneğin, hamile işçinin amirine hakaretler etmesi, küfür etmesi gibi.


    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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