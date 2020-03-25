Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 18 milyon öğrencinin uzaktan eğitim alması için başlatılan EBA TV'nin dün 3. yayını gerçekleşti. İlkokul 1 ve 2'nci sınıflara hayat bilgisi ve matematik, ilkokul 3'üncü sınıflara hayat bilgisi ve fen bilimleri, ilkokul 4'üncü sınıflara da sosyal bilgiler ve fen bilimleri dersleri verildi. Ortaokullar da sosyal bilgiler, fen bilimleri ve inkılap tarihi derslerini tamamladı. Liseler de tarih, kimya, Arapça, siyer, ve inkılap derslerini gördü. 8 GB'ye kadar verilecek ücretsiz internetten yararlanmak isteyen öğrenciler de ücretsiz internet için nasıl ve nereden başvru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, EBA ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom,Turkcell, Vodafone, internet başvurusu takvim.com.tr'de
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Sürecin en verimli şekilde değerlendirilmesi için uzaktan eğitim konusunda 40 yıllık deneyimi olan Anadolu Üniversitesi, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan öğrenimde yaklaşık 3 milyon öğrencisinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, EBA sisteminin öğrencilerin müfredattan geri kalmamalarını sağlayacağı hatırlatıldı. Açıklamada şu tavsiyelerde bulunuldu:
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
* TV'deki dersler zamanında takip edilmeli, size özel oluşturulan program ve takvimi önceden takip ederek gerekli hazırlıkları yapmalısınız.
* EBA üzerinden geçmiş konuları tekrar ederek konu eksiklerinizi kapatabilir, böylelikle tatil sonunda konu eksiğiniz olmadan öğreniminize devam edebilirsiniz.
* Sistemde yer alan sınav, test ve alıştırma dokümanlarına ulaşabilir, farklı ders ve sınıflara ait alt konu, konu ve ünite seviyelerinde testlerin yer aldığı sınavlar bölümünden, pekiştirmek istediğiniz konulara ait sınavları çözebilirsiniz.
* Ekran başındaki süreyi iyi ayarlayın.
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
* Belirli periyotlarla egzersizler yaparak fiziksel rahatsızlıklara karşı önlem almalısınız. Sizi paniğe sürüklemeye çalışan, sosyal medyadaki yalan haberlere aldırmadan, uzmanların açıklamasını takip etmelisiniz.
HOBİ EDİNMENİN TAM ZAMANI
* Anadolu Üniversitesi Sanal Müze Uygulaması sayesinde oturduğunuz yerden birçok müzeyi gezebilirsiniz.
EBA TV Lise CANLI YAYIN
* Anadolu Üniversitesi'nin çalgı eğitmenliği, dil öğrenimi, güzel sanatlar, fen ve teknoloji gibi 14 kategoride ders imkânı sunan uygulaması AKADEMA'dan faydalanarak evdeki süreyi verimli hale getirebilirsiniz.
EBA ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TÜRK TELEKOM'DAN 8 GB FIRSATI
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Kıraç, EBA kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını belirterek, sistem için internet tanımlamalarına başladıklarını bildirdi.
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de söz konusu sistemi kullanacak 18 milyon öğrenci bulunduğunu ifade ederek, EBA'nın MEB ile uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir platform olduğunun altını çizdi.
MEB ile yaptıkları protokol gereği EBA kullanımına sağlayacakları 3 GB ücretsiz interneti, öğrencilerin kullanabilmesi için Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını vurgulayan Kıraç, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler." ifadesini kullandı.
Kıraç, ücretsiz internet kotasının sadece EBA kullanımları için geçerli olduğunu belirterek, öğrencilerin bu süreçte eğitime odaklanmalarını istediklerini aktardı.
Türk Telekom olarak Türkiye'de 40 binin üzerindeki okula erişim altyapısı sağladıklarına işaret eden Kıraç, "İlk defa bu kadar büyüklükte bir uygulama olacak. Hepimiz buna hazırlanıyoruz." diye konuştu.
Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler.
TURKCELL'DEN EBA'YA ÖZEL ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ
Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.
VODAFONE'DEN 6 GB DESTEĞİ
Vodafone, mart ayı sonuna kadar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmek isteyen kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 GB'lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam 6 GB internet tanımlayacak.
Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Vodafone, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi ve EBA vasıtasıyla uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmesi üzerine kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerine Mart ayı sonuna kadar bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak kadar 3 GB internet hediye etme kararı aldı. Vodafone böylece kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımlamış olacak.
Kampanya kapsamında kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm Vodafone müşterileri, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan Türkiye'nin dijital eğitim platformuna hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlayabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye olarak bu zorlu dönemi güç birliği yaparak ve gerekli önlemleri alarak aşacaklarına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bireyler gibi şirketlerin de topluma karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Vodafone olarak bu inançla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile daha önce yaptığımız protokole göre bakanlığa ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eğitim portalına her ay 3 GB'a kadar ücretsiz erişim sağlanıyordu. Vodafone olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile olan protokoldeki faydaya ek olarak kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerimize bu erişimi mart sonuna kadar 3 GB daha artırma kararı aldık. İçinden geçtiğimiz ve tüm dünyayı etkileyen bu süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."
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