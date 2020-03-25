Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenecek. Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilecek.

Koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan eksper tarafından tespit edilen brüt hasar tutarı, ekspertiz ücret hesaplamasında esas alınacak.

Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse, rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenecek.

Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanacak.

Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına engel olmayacak.

Taban ekspertiz ücret tarifesi, Bakanlıkça aksine bir düzenleme yapılmadıkça her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanacak.

Tarifelerin yürürlüğe girdiği ilk yıl için tüketici fiyatları endeksindeki değişim, yayımlandığı tarihten yıl sonuna kadar geçen dönem için hesaplanacak.

Motorlu araç ve bunların dışındaki sigortalarda uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifesiyle uygulama esasları da yönetmelik ekinde yer aldı.