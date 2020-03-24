Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirilmişti.
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