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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 07:42
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    • 24.03.2020 07:42
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    'de yayımlandı! Otopark yönetmeliği ertelendi!

    Çevre ve 'nın 'de yayımlanan kararına göre, Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 'a ertelendi. Şehircilik Bakanlığı'nca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirilmişti.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Ertelendi!

    Çevre ve 'nın konu ile ilgili Yönetmeliği 'de yayımlandı.

    Buna göre Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 'a ertelendi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirilmişti.

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