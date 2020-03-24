ÖDEMELER HER AYIN BEŞİNDE

Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması halinde uygulanıyor. İşyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için verilecek destekler, çalışanların maaşı ve genel sağlık sigortası primlerinin devletçe karşılanmasından oluşuyor. Ödeneğin miktarı; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı ile sınırlı ve aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. İşçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde yapılan ödemeler, PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından "Genel Ekonomik" kriz

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından "Bölgesel Kriz"

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.