"İLK GÜNLERDE ÇOK FAZLA YIĞILMA OLDU"

Market sahibi Bayram Aslan, "Son günlerde pek bir yoğunluk olmuyor. Dışarı çok kişi çıkmıyor. Marketlerle ilgili düzenleme yapıldığında biz marketin giriş kapısına uyarı yazısını astık. Tedbirlerimizi aldık. Yoğunluk olması durumunda biz burada müşterilerimizi uyarıyoruz. Elimizden geldiğince tedbir almaya çalışıyoruz. İlk günlerde çok fazla yığılma oldu. Şu an öyle bir yoğunluk yok. Sağlık Bakanlığı'nın 'Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım' şeklindeki uyarısına insanlar uymaya başladı. Şu an bir problem yok. Sabah 09.00 'da açıyoruz akşam 21.00 'da kapatıyoruz" dedi.

"KALABALIK GÖRDÜĞÜM ORTAMA GİRMİYORUM"

Markete alışveriş için gelen Bahar Yalçın, "Evden çok çıkmıyorum. Bir ihtiyacım olduğu zaman çıkıyorum. Kalabalık gördüğüm bir ortama girmiyorum. Market, eczane ve hastaneye gitmiyorum. İhtiyacımız olduğu zaman mecbur çıkmak zorunda kalıyoruz. Markete geldiğim zaman kapıdaki uyarı yazısını gördüm. İnsanların buna uyması gerekiyor. En başta yaşlıların. Öğle saatlerinden sonra marketlerde yoğunluk oluyor. Sabah ya da akşam üzerine dışarı çıkıyoruz" dedi.