Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank yarından itibaren 200 kadar şubesini kapatacağını açıkladı.
Banka, 290 şubesinin müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank yarından itibaren 200 kadar şubesini kapatacağını açıkladı.
Banka, 290 şubesinin müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.
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