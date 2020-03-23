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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 14:29
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    • 23.03.2020 14:29
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    Son dakika: Alman devi 200 şubesini kapatma kararı aldı!

    Son dakika haberleri... 'nın en büyük yarından itibaren 200 kadar şubesini kapatacağını açıkladı.

    Dev banka 200 şubesini kapatacak!

    'nın en büyük yarından itibaren 200 kadar şubesini kapatacağını açıkladı.

    Banka, 290 şubesinin müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Alman devi Deutsche Bank 200 şubesini kapatma kararı aldı!
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