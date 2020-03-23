İcra ve iflas takipleri durdu

kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri'a kadar durduruldu. Türkiye Cumhurbaşkanıimzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleritarihine kadar durduruldu.