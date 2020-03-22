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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 22:54
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    • 22.03.2020 22:54
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    Son dakika: 'ndan koronavirüs önlemi: Çalışma saatleri değişti

    Son dakika haberi! , koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

    İş Bankası'ndan flaş koronavirüs önlemi

    Türkiye , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

    İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

    12.00-17.00 ARASINDA HİZMET VERECEK
    Banka şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.

    İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor.

    İş Bankası'nın, konuya ilişkin aldığı tedbirler internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

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