Sayısal Loto'da 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin lira kazandı. Talihli kuponunu Beyoğlu'ndan yatırdı. 5 bilenler 6 bin 213'ar lira, 4 bilenler 94'şer lira, 3 bilenler ise 13 lira 12'er kuruş alacak.



2,7,15,29,40,48



