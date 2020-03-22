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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 Gazete
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    'da büyük ikramiye ’na

    'da 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin lira kazandı. Talihli kuponunu 'ndan yatırdı. 5 bilenler 6 bin 213'ar lira, 4 bilenler 94'şer lira, 3 bilenler ise 13 lira 12'er kuruş alacak.

    Büyük ikramiye Beyoğlu’na

    Sayısal Loto'da 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin lira kazandı. Talihli kuponunu 'ndan yatırdı. 5 bilenler 6 bin 213'ar lira, 4 bilenler 94'şer lira, 3 bilenler ise 13 lira 12'er kuruş alacak.

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