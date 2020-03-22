Kolonyaya zam yok

Sanayi Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin yeni tip koronavirüs salgını öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Günlük üretimleri toplam 335 bin litre olan firmalarımız, piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittiler" denildi. Bunun yanında kolonya üreticilerinden Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları),Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları),Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları),Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmalarının salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerine işaret edilen açıklamada, "Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.