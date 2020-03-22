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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 Gazete
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    Kolonyaya zam yok

    Sanayi Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin yeni tip koronavirüs salgını öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiğini bildirdi.

    Kolonyaya zam yok
    Sanayi Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin yeni tip koronavirüs salgını öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Günlük üretimleri toplam 335 bin litre olan firmalarımız, piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittiler" denildi. Bunun yanında kolonya üreticilerinden (Boğaziçi Kolonyaları),Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları),Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları),Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmalarının salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerine işaret edilen açıklamada, "Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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