rçok

semtte kurulan kapalı giyim pazarları boş kaldı. Vatandaşlar pazara gelmeyince esnaf tezgahlarını toplamak zorunda kaldı."Pazar boş. Esnaftan başka kimse yok" dedi. Pazarcılar "Bakanlığın ve federasyonumuzun verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Esnafımız da önlem almış durumda, maske ve eldiven kullanıyoruz. Sebze pazarında yoğunluk yaşandı ancak aynı yoğunluğu giyim pazarı için söylememiz doğru olmaz. Tedbir alınması ve alınan tedbirlere hepinizin uyması şart" diye konuştu.