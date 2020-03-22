Birçok semtte kurulan kapalı giyim pazarları boş kaldı. Vatandaşlar pazara gelmeyince esnaf tezgahlarını toplamak zorunda kaldı. Esnaf Ramazan Efendioğlu, "Pazar boş. Esnaftan başka kimse yok" dedi. Pazarcılar "Bakanlığın ve federasyonumuzun verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Esnafımız da önlem almış durumda, maske ve eldiven kullanıyoruz. Sebze pazarında yoğunluk yaşandı ancak aynı yoğunluğu giyim pazarı için söylememiz doğru olmaz. Tedbir alınması ve alınan tedbirlere hepinizin uyması şart" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.