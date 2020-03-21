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    • 21.03.2020 11:18
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    Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyon haneye bin TL yapılacak

    Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve : “ kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal larından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır”

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı'nın detaylarını paylaştı.




    Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı bin TL nakdi destekten yararlanacaktır" dedi.



    Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

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