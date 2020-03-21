Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2020 dul ve yetim aylıkları, emekli maaş zammı sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, dul ve yetim aylıkları arttı mı? En düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltilirken, vefat etmiş emeklilerin hak sahibi dul ve yetimlerin maaşlarında artış olacak. Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocuklar için oluşturulan fon sayesinde, hayatlarına devam edenlerin ekonomik olarak mağdur olmamaları sağlanır. Bu nedenle dul ve yetim aylığı ödeneği verilmektedir.
DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU?
Artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi dul ve yetimleri de yararlanacak. Aylıklar, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak.
Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; aylık oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125 lira, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğuna ise 250 lira yerine 375 lira verilmeye başlanacak.
2020 YILINDA NE KADARDI?
2020 yılı başında, toplam TÜFE 6.5 oranında geldi ve dul ile yetim maaşlarına yüzde 6.5 oranında zam yapılmıştı. Bu zammın ardından en düşük dul ile yetim aylıkları şu şekilde olmuştu:
- Dul aylığı 587 TL,
- Yetim aylığı ise 293 TL.
DUL VE YETİM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?
Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. Dul maaşı için Medeni kanunlarına uygun evlilik bağının olması gerekmektedir. Çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı. Yetim maaşında da kız ya da erkek çocuk fark etmezken cinsiyet ayırımı maaşları alacakları süreleri etkilemektedir.
Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?
Dul ve yetim aylığı için aranan şartları karşılıyorsanız, gerekli yerlere başvuruda bulunursunuz. Yapılan başvurular sonrası aylık almaya hak kazandığınız takdirde sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında maaş ödemesi yapılır. Eğer sigortalının prim borcu varsa, borcun tamamını ödenmesi gerekmektedir.
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